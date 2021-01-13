Кандидатом от партии ЛДПР на следующих президентских выборах может стать женщина. Об этом заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. Он подчеркнул, что в партии уже есть как его непосредственные сменщики, так и претенденты на пост президента страны.
«У нас много кандидатов. Может быть, Власов молодой. А может быть, женщину подготовим. У нас есть Елена Афанасьева из Оренбурга. Я готов, ЛДПР готова», — заявил Жириновский в опубликованном в его Instagram выступлении.
Лидер либерал-демократов заявил, что в настоящее время в партии имеются кандидаты и на пост президента страны, и на место самого Жириновского. В качестве претендентов он также назвал губернатора Смоленской области Алексея Островского и врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Жириновский также прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что в качестве его сменщика может выступить Олег Дерипаска. Либерал-демократ заявил, что бизнесмен далек от политики и является непубличным человеком.
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