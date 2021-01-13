Минтруд РФ может ограничить мигрантам путь в популярную профессию

В министерстве труда России рассмотрят возможность ограничения работы трудовых мигрантов в такси. Такое предложение внес депутат Петербургского Заксобрания Андрей Анохин.
«Это поможет обеспечить рабочими местами граждан Российской Федерации, что крайне важно в условиях мировой пандемии», — приводит слова Анохина телеканал «
Также Анохин напомнил о случаях изнасилований пассажирок такси со стороны мигрантов. Самые громкие преступления были в Москве и Санкт-Петербурге. Однако случаи происходят и в других городах России. Именно поэтому депутат просит ввести меры для ограничения приезжим возможностей трудоустройства в такси.
12 января в Петербурге произошел инцидент, когда водитель такси при пассажирке включил порно и начал онанировать, напоминает телеканал 360. Ранее сообщалось, что таксисты в Тюменской области начали массово торговать поддельной икрой.
Подписывайтесь на URA.RU в