Минтруд РФ может ограничить мигрантам путь в популярную профессию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дезинфекция автомобилей такси «Яндекс.Такси». Екатеринбург, такси, водитель, таксист, медицинская маска, защитная маска, яндекс такси, маска на лицо, желтая машина, covid19, мужчина в маске
Таксистам из-за рубежа могут ограничить запретить работать (Архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В министерстве труда России рассмотрят возможность ограничения работы трудовых мигрантов в такси. Такое предложение внес депутат Петербургского Заксобрания Андрей Анохин.

«Это поможет обеспечить рабочими местами граждан Российской Федерации, что крайне важно в условиях мировой пандемии», — приводит слова Анохина телеканал «Царьград». Он отметил, что в 2019—2020 годах в России резко выросло число аварий на дорогах. Депутат предполагает, что трудовые мигранты часто нарушают нормы, не отдыхают и потом просто засыпают за рулем.

Также Анохин напомнил о случаях изнасилований пассажирок такси со стороны мигрантов. Самые громкие преступления были в Москве и Санкт-Петербурге. Однако случаи происходят и в других городах России. Именно поэтому депутат просит ввести меры для ограничения приезжим возможностей трудоустройства в такси.

12 января в Петербурге произошел инцидент, когда водитель такси при пассажирке включил порно и начал онанировать, напоминает телеканал 360. Ранее сообщалось, что таксисты в Тюменской области начали массово торговать поддельной икрой.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...