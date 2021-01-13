Источник раскрыл дальнейший сценарий выборов главы Сургута

Исход выборов главы Сургута зависит от решения депутатов городской думы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Процедура проведения выборов главы Сургута будет доведена до логического завершения, а их исход зависит от решения муниципальных депутатов. Об этом URA.RU сообщил источник из регионального политического истеблишмента.

«Конкурсная комиссия в спокойном режиме отработает 18 января свой функционал и предложит на суд депутатов городской думы не меньше двух кандидатур на пост мэра Сургута. Никаких продлений срока приема документов у претендентов или перезапуска всей процедуры не планируется», — заявил инсайдер. Член конкурсной комиссии по выборам главы Сургута Игорь Бруслиновский в разговоре с URA.RU заявил, что у депутатов не будет возможности не проголосовать за одного из предложенных кандидатов: «Если комиссия допустит кандидатов до голосования, то у депутатов не будет шансов не выбрать одного из них. По-другому быть не может».

Депутат думы Сургута Виктор Рябчиков считает, что среди имеющихся кандидатов нет достойного претендента на пост главы города: «Мы сейчас вышли на площадку для разговора, а разговаривать не с кем. Наверное, разделятся мнения у депутатов. Нет такой сильной фигуры, ради которой можно будет отдать большинство голосов». С этим мнением не согласен другой сургутский депутат и по совместительству кандидат в мэры Евгений Барсов: «На выборах главы Сургута зарегистрировали 61 кандидата. Среди них много действительно сильных и достойных. Мы должны сделать все, чтобы голосование прошло честно и в установленный срок».

Ранее URA.RU сообщало, что на выборы мэра Сургута не заявился никто из главных кандидатов. К ним относили и. о. главы города Анну Томазову, депутата Думы ХМАО Андрея Филатова и главу Сургутского района Андрея Трубецкого.