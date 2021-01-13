В Асбесте погиб новорожденный, которого родители накормили кашей

В Асбесте в доме на улице Чкалова погиб ребенок, которому не исполнилось и месяца. Младенец захлебнулся, когда родители пытались накормить его манной кашей. Об этом рассказала местная жительница.
«Врачи минут 15 пытались реанимировать его, но безуспешно. Детей такого возраста в принципе нельзя кормить кашами!», — рассказала женщина в разговоре с Е1. По ее словам, младенец был шестым ребенком в семье. Жительница Асбеста отметила, что семья считается неблагополучной. Старшие дети не посещают школу и детсад, а родители могут употреблять наркотики.
Факт произошедшего подтвердили в силовых структурах. Однако получить комментарий в Следственном комитете пока не удалось.
Ранее Калининский районный суд Челябинска избрал меру пресечения жительнице города и ее гражданскому мужу, обвиняемым в убийстве семимесячного младенца. По версии следствия, будучи в состоянии наркотического и алкогольного опьянения они забили ребенка до смерти. Об этом URA.RU сообщила помощник прокурора Калининского района Анастасия Пилат.
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