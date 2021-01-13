Политолог предрек прохождение новой партии в Госдуму

На выборах в Госдуму-2021 может пройти пятая партия. Такого мнения придерживается глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
По его словам, наибольшие шансы пройти в Госдуму есть у фракций «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Яблоко». Более точные прогнозы, как отметил Чеснаков, можно сделать в мае—июне. «Уже сейчас, вы видите, пошли информационные сообщения о том, что появятся новые люди. Понятно, что пока не пройдут праймериз, предварительные голосования, которые являются для этой партии нормой, мы, наверное, до конца не сможем сказать, насколько обновятся списки кандидатов. Но то, что они обновятся, — уже, можно сказать, аксиома», — передает слова политолога «Московский Комсомолец».
Чеснаков уточнил, что один из ключевых вопросов кампании — вопрос о том, в какой мере политические партии способны показать свою способность к обновлению. У «Единой России» дела обстоят намного лучше, чем у конкурентов, считает эксперт. У ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России нет пока даже намека на новизну, но они все-равно пройдут, уверен Чеснаков.
Подписывайтесь на URA.RU в