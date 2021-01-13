Минстрой РФ предложил ужесточить контроль за арендой жилья

В России усилят контроль за сдачей жилья в аренду. Соответствующий законопроект будет внесен Минстроем в Госдуму до конца 2021 года.
«Сегодня до 90% сегмента находится в тени — мало кто из арендодателей платит налоги со сдачи жилья. Новый законопроект будет направлен на повышение прозрачности отрасли, он также призван защитить права арендодателей и арендаторов», — пишут «Известия» со ссылкой на «Дом.РФ».
Сейчас законопроект находится в разработке. По словам председателя экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирины Булгаковой, в него могут включить типовой договор найма, а также создание реестра наймодателей (цифровая информационная система), который будет доступен для налоговых органов.
Кроме того, Булгакова считает, что в проекте необходимо предусмотреть механизм, позволяющий отслеживать собственников, которые не подают информацию и не платят налоги. По ее словам, нарушителей нужно наказывать штрафами. По прогнозу управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, новые правила могут привести к росту стоимости аренды жилья на 13%.
Ранее стало известно, что в России в 2021 году стоимость арендного жилья может вырасти на 15%. По словам специалистов в области недвижимости, ситуация на рынке аренды будет зависеть от пандемии и возможных ограничительных мер.
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