13 января 2021

Минстрой РФ предложил ужесточить контроль за арендой жилья

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90% россиян не платят налоги со сдачи жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России усилят контроль за сдачей жилья в аренду. Соответствующий законопроект будет внесен Минстроем в Госдуму до конца 2021 года.

«Сегодня до 90% сегмента находится в тени — мало кто из арендодателей платит налоги со сдачи жилья. Новый законопроект будет направлен на повышение прозрачности отрасли, он также призван защитить права арендодателей и арендаторов», — пишут «Известия» со ссылкой на «Дом.РФ».

Сейчас законопроект находится в разработке. По словам председателя экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирины Булгаковой, в него могут включить типовой договор найма, а также создание реестра наймодателей (цифровая информационная система), который будет доступен для налоговых органов.

Кроме того, Булгакова считает, что в проекте необходимо предусмотреть механизм, позволяющий отслеживать собственников, которые не подают информацию и не платят налоги. По ее словам, нарушителей нужно наказывать штрафами. По прогнозу управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, новые правила могут привести к росту стоимости аренды жилья на 13%.

Ранее стало известно, что в России в 2021 году стоимость арендного жилья может вырасти на 15%. По словам специалистов в области недвижимости, ситуация на рынке аренды будет зависеть от пандемии и возможных ограничительных мер.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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