Обильные снегопады накроют Екатеринбург и Свердловскую область 15 января. Морозы, в свою очередь, ненадолго отступят. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
«В ближайшие дни нас ожидают интенсивные снегопады. Осадки начнут выпадать 15 января днем, обильный снег будет идти и послезавтра», — рассказала URA.RU Шепоренко.
Тридцатиградусные морозы на несколько дней уйдут с центрального Урала, однако вернутся опять, добавила синоптик. «Уже завтра, 15 января, нас ждет смягчение. Через два дня холод снова накроет область. Однако через короткое время температура снова поднимется. Такие колебания ждут нас все ближайшие дни», — заключила Шепоренко.
Утром 14 января столбики термометров в Екатеринбурге показывали -31. Об этом URA.RU заранее предупреждал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд. Его прогноз касался всего Урала, который на следующий день оказался во власти морозов.
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