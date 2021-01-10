Тридцатиградусные морозы накроют все регионы Урала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В середине января в Россию придут аномальные морозы. Температура в Москве и регионах Урала будет значительно ниже нормы. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

«Неделя будет по-настоящему суровая. Сильное похолодание ждет Москву уже завтра — ночью до -15, днем до -11, что намного ниже нормы. Во вторник похолодание продолжится — в столице будет до -17 градусов. В следующие дни еще холоднее, до -18 в Москве, в пониженных районах Московской области похолодает до -25», -рассказал URA.RU Вильфанд.

А вот жителей Урала ждут тридцатиградусные морозы, предупреждает синоптик. «На Урал придет суровая русская зима. ожидается отклонение от нормы на 7-10 градусов», — спрогнозировал Вильфанд. По его словам, погода будет такой:

В Свердловской области температура на 8-10 градусов ниже нормы. Ночью в понедельник до -28, днем до -25. В следующие дни может похолодать до -32 градусов ночью.

В Челябинской области ситуация будет чуть лучше, однако к середине недели воздух охладится до -30 градусов.

В Курганской области к середине недели похолодает до -27-32 градусов ночью. Днем ожидается небольшое «потепление» до -25 градусов.

Жителям Тюменской области Вильфанд пообещал погоду на два-три градуса холоднее, чем у курганцев.

В ХМАО на будущей неделе ждут похолоданий вплоть до -36 градусов по ночам. Дневная температура ожидается на уровне 31 градуса со знаком минус.

ЯНАО также встретит следующую неделю тридцатиградусными морозами. По словам Вильфанда, по ночам воздух будет остывать до -33 градусов.

В связи с надвигающимися холодами спасатели просят россиян быть бдительными. В ГУ МЧС по Свердловской области уже рекомендовали по возможности воздержаться от поездок, а машины парковать в гаражах или вдали от деревьев. Спасатели также просят не нарушать скоростной режим, пристегиваться и не выезжать на встречную полосу.