«Ямал» отправил резервный борт за пассажирами аварийного лайнера

Пассажиров лайнера авиакомпании «Ямал», совершившего аварийную посадку в Петербурге утром 14 января, вывезут в Салехард резервным бортом. Как сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, воздушное судно уже отправлено из Домодедово в Пулково.
«С целью выполнения указанного рейса резервное воздушное судно вылетело из аэропорта Домодедово (Москва) в аэропорт Санкт-Петербурга для перевозки авиапассажиров в Салехард», — говорится в опубликованном ведомством сообщении. Вылет из Пулково запланирован ориентировочно на 11.00, надзорными органами незамедлительно организованная проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полётов
Уточнить оперативную информацию у представителей АТК «Ямал» не удалось. В пресс-службе перевозчика на звонок агентства никто не ответил.
По данным прокуратуры, на борту лайнера Airbus A-320, выполнявшего рейс YC-32 по маршруту Москва (Домодедово) — Салехард, находилось 111 пассажиров. После вылета экипаж самолета подал сигнал о нештатной ситуации и запросил аварийную посадку. После выработки топлива лайнер был отправлен на запасной аэродром в Петербурге.
Ранее сообщалось, что причиной причиной инцидента стала техническая неисправность. По предварительной информации, проблемы могли возникнуть из-за датчиков скорости лайнера.
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