Noize MC и уральские артисты записали песни на стихи Мандельштама

Иван Алексеев (Noize MC) исполнил одну из композиций в альбоме «Сохрани мою речь навсегда» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Рэперы Noize MC, Oxxxymiron, певец Леонид Агутин, группы MGZAVREBI и «Порнофильмы», а также коллективы из Екатеринбурга «Курара» и «Сансара» записали треки на стихи поэта Осипа Мандельштама. Композиции вошли в альбом «Сохрани мою речь навсегда», приуроченный к 13-летию со дня рождения Мандельштама.

«Песни на стихи Мандельштама исполняют современные музыканты. В проекте приняли участие лидер „Мумий Тролля“ Илья Лагутенко, Леонид Агутин, Оксимирон, Noize MC, группы Shortparis, Tequilajazzz, IOWA, „Курара“, „Сансара“, „Порнофильмы“, Mgzavrebi, Алина Орлова, Билли Новик и другие», — пишет «Медуза». Последний трек называется «Стихи о неизвестном солдате», который исполняет Oxxxymiron. Лагутенко исполнил песню «Раковина», уточняет «Национальная служба новостей».

Инициатором проекта стал режиссер Рома Либеров, снимавший до этого фильм про Мандельштама. С сегодняшнего дня каждую неделю авторы будут выпускать по клипу на каждую из 21 песни, которые вошли в альбом. После снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID, артисты соберут в Москве большой концерт. Альбом доступен для прослушивания на всех популярных стриминговых сервисах.

Осип Мандельштам — русский поэт, родившийся в Польше в 1891 году. Стал одним из самых выдающихся поэтов России XX века. В начале 1930-х Мандельштам был впервые арестован за написание антисталинских произведений. Умер в лагере ГУЛАГа в конце 1938 года от сыпного тифа.