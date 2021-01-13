Челябинская область вернулась к рекордной цифре смертей от COVID

Медики фиксируют новое наступление коронавируса на челябинцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 14 января зафиксировано 293 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 292, днем ранее 289), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Смертность вернулась с 8-9 случаев в дни новогодних каникул к рекордному с начала пандемии показателю в 17 погибших за сутки.

«С начала пандемии произошло 40 270 случаев заражения, сейчас лечение проходит 13 134 человека. Умерли 17 человек. Для шести из них COVID-19 осложнил тяжелые заболевания, для 11-ти стал прямой причиной смерти», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровел за сутки 371 человек, с начала пандемии — 25 649 жителей области.

До 24 января в области действует режим повышенной готовности. 11 января губернатор Алексей Текслер смягчил карантин, сняв запрет на ночную работу кафе и ресторанов. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и ограничений, связанных с коронавирусом.