В новом округе Курганской области назначены выборы

Голосование в Лебяжьевском муниципальном округе будет проходить три дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лебяжьевском муниципальном округе (Курганская область) в марте пройдут выборы депутатов местной думы. Об этом 14 января сообщила пресс-служба областной избирательной комиссии. Данный округ был образован в конце 2020 года.

«В марте пройдут выборы депутатов думы первого созыва вновь образованного Лебяжьевского муниципального округа», — рассказали в пресс-службе. Данное решение было принято 12 января на заседании территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального округа.

С 15 января по 8 февраля пройдет период выдвижения кандидатов. Планируется, что голосование пройдет в течение трех дней: 26, 27 и 28 марта. Последний день станет основным для голосования.

Лебяжьевский район преобразовали в муниципальный округ в ноябре 2020 года. Он стал третьим муниципальным округом в регионе. В 2020 году прошли выборы в Макушинском и Шумихинским муниципальных округах.