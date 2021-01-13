13 января 2021

Хронически больных челябинцев начали прививать от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация. Челябинск
В регионе стартовала вакцинация жителей 65+ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске и области 14 января стартовала вакцинация от коронавируса жителей возрастом старше 65 лет с хроническими заболеваниями. В регионе массовая вакцинация для всех желающих независимо от группы риска стартует с 1 февраля.

«В регионе начата вакцинация лиц старше 65 лет, имеющими хронические заболевания. Кроме того, продолжается вакцинация групп риска: медицинских и социальных работников, учителей школ, преподавателей вузов и ссузов, сотрудников полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Алексея Текслера. Кроме того, вакцинация начнется на крупных предприятиях и в образовательных организациях.

Вакцинация. Челябинск
Челябинцы готовятся к массовой вакцинации
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как уточнила первый вице-губернатор Ирина Гехт, сервис записи на вакцинацию начнет работать с 1 февраля. Текслер также дал поручение главам помочь в организации работы по вакцинации населения, чтобы не возникло очередей. Ранее соответствующее поручение о начале массовой вакцинации дал президент РФ Владимир Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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