Антон Лапенко стал гостем нового выпуска шоу «Что было дальше» Фото: Instagram Антона Лапенко

Комику Нурлану Сабурову пришлось отжиматься и говорить «позитивные» вещи за матерное слово в ходе съемок шоу «Что было дальше». Наказание за нецензурную брань придумал гость шоу — актер Антон Лапенко. Выпуск опубликован на youtube-канале LABELCOM.

В начале шоу комик Алексей Щербаков предложил в первый раз провести выпуск youtube-шоу без мата. Наказание за нецензурные слова попросили придумать Лапенко. «[В наказание за мат] нужно наоборот что-то очень доброе сказать. Прям чтобы сахар из глаз пошел», — сказал Лапенко, после чего участники решили добавить к этому отжимания.

Нурлан Сабуров проиграл челлендж уже через восемь минут. Начав отжиматься, он стал говорить о приятных вещах. «Голый котенок. Козюльку скатал и сразу она куда-то ушла, куда-то потерялась. Ковер выхлопнул, и дед не заметил, что он все равно грязный. Когда тоненькой бумажкой вытираешь и она порвалась», — закончил упражнение Сабуров.

Ранее екатеринбургский певец Олег Майами, оскандалившийся во время визита на шоу, пришел на «Что было дальше» во второй раз. В новогоднем выпуске он устроил потасовку с комиком Тамби Масаевым, за что был брошен через прогиб.