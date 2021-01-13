Ростех хочет вступить в транспортную концессию Екатеринбурга

«Уралтрансмаш» обсуждает партнерство с другими регионами, которые готовятся к концессионным предложениям Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Новая транспортная схема в Екатеринбурге

АО «Уралтрансмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») намерено стать партнером исполнителя концессии транспорта Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров.

«С точки зрения предложения по транспортной концессии — мы немного отстаем от наших коллег из-за того, что не могли вовремя ее для себя сформулировать. Сейчас этот вопрос проработан. Концерн „Уралвагонзавод“ уже готов предложить транспортные концессии. По Екатеринбургу мы готовы быть партнерами для любой компании, кто выиграет конкурс. Готовы быть не только поставщиком подвижного состава, но и исполнителем других функций», — рассказал глава.

Он уточнил, что сейчас предприятие прорабатывает вопрос с другими регионами, которые готовятся к концессионным предложениям. Назвать потенциальных партнеров на момент общения он оказался не готов.

По данным инсайдеров URA.RU, основными претендентами на заключение концессионного соглашения являются холдинг «Синара-Транспортные Машины» (СТМ) или «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Передача одного из крупнейших проектов Екатеринбурга МУП «Гортранс» затягивается из-за того, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял паузу перед определением победителя конкурса.