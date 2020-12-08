Куйвашев затормозил передачу Гортранса Екатеринбурга олигархам

Общественный транспорт Екатеринбурга передадут в концессию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Передача в концессию одного из крупнейших проектов Екатеринбурга МУП «Гортранс» затягивается. По данным высокопоставленного инсайдера, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял паузу перед тем, как определить, кто из претендентов — холдинг «Синара-Транспортные Машины» (СТМ) или «Трансмашхолдинг» (ТМХ) (входит в УГМК) — получит контракт.

«Интрига затягивается потому, что „Синара“ раз за разом придумывает все новые способы, как обойти то или иное новое требование города. Но губернатор не дает команды провести конкурс прямо сейчас, поскольку не считает нужным все отдавать Козицыну», — уточнил инсайдер. Нежелание принять решение в пользу УГМК собеседник агентства объяснил имевшимися напряженными моментами в отношениях главы региона с гендиректором компании Андреем Козицыным. Инсайдер отметил, что медники по традиции заигрывали с силовиками, в частности, с экс-начальником свердловского УФСБ Александром Вяткиным, который видел в кресле губернатора бывшего регионального премьера Дениса Паслера. Собеседник также напомнил про анекдот, когда компания УГМК организовала ресторанное питание сотрудникам полпредства, с которым у Евгения Куйвашева был конфликт.

«Участие в концессии планирует принять холдинг „Синара-Транспортные Машины“, задача возложена на специально созданную компанию „Синара — Городские транспортные решения“. Насколько нам известно, город ждет понимания по проекту модернизации городского общественного транспорта в части федерального софинансирования. На данный момент проект рассматривается в правительстве РФ и будет принят в том или ином виде в ближайшее время», — прокомментировал вице-президент СТМ Юрий Осинцев. Он добавил, что муниципальным властям необходимо подготовить график перехода на новую маршрутную сеть, который предстоит вводить постепенно. «После этого городская администрация определит условия конкурса по концессии горэлектротраспорта», — отметил Осинцев.

По словам еще одного инсайдера, «Синара» ближе к получению концессии, поскольку в данный момент переговоры ведутся, в основном, с этой компанией. Однако оба потенциальных участника концессии и сами не торопятся вступать в проект, поскольку его прибыльность снизилась из-за падения пассажиропотока в Екатеринбурге.

В ТМХ не ответили на вопрос корреспондента URA.RU. Также на вопрос о задержке концессии оперативно не ответили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.