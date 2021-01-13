Курганское правительство увеличивает свои расходы в восемь раз

Правительство Курганской области в 2021 году потратит 491 млн рублей на оплату кредитов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области запланировало потратить в 2021 году в восемь раз больше, чем в 2020. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В итоговых показателях плана-графика говорится, что на 2020 год для осуществления закупок правительство региона направило 61,7 млн рублей. На 2021 год расходы запланированы в объеме — 491,9 млн рублей (в восемь раз больше).

Наибольшая часть суммы (около 163 млн рублей) предусмотрена на «оказание услуг по открытию невозобновляемых кредитных линий сроком на один год». Еще два платежа общей суммой более 326 млн рублей будет направлено на два кредита. Они взяты в конце 2020 года на суммы в 2 млрд и 2,5 млрд рублей сроком на 548 дней. Кредиты предназначены для погашения долговых обязательств Курганской области.

В пресс-службу правительства направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Прежде URA.RU сообщало, что правительство Курганской области в ноябре брало в банках новые кредиты на 6,5 млрд рублей. В пресс-службе губернатора объясняли, что власти таким образом планируют сэкономить за счет более низкой процентной ставки.