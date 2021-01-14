Ученый РАН ответил, опасен ли «Спутник V» для хронически больных

Вакцину от коронавируса лучше не ставить во время обострения хронических болезней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Людям с хроническими заболеваниями не запрещено ставить прививку от коронавируса, если нет острой стадии. Однако к вакцинации нужно подготовиться, рассказал URA.RU заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков.

Биолог объяснил, что у всех вакцин есть ограничения для хронически больных, а не только у препаратов от коронавируса. «Это стандартная рекомендация для всех прививок, потому что люди с хроническим заболеваниями переносят [побочные эффекты] тяжелее. Придерживаюсь мнения, что риск от побочных эффектов ниже, чем от коронавируса. Считаю, что надо прививаться. Но под рукой надо иметь все средства, чтобы преодолеть последствия. Под рукой надо иметь аспирин, парацетамол, может даже дексаметазон, чтобы купировать угрозу, если она возникнет», — посоветовал Чумаков.

Он подчеркнул, что вакцина противопоказана только людям с заболеваниями в тяжелой стадии. Например, если человек от болезни не может ходить. Но в любом случае, перед прививкой лучше проконсультироваться с врачом, заключил Чумаков.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок также заявил, что вакцина от COVID-19 не опасна для хронически больных. «В инструкции к вакцине „Спутник V“, которая наиболее распространена, указано, что можно прививать, в том числе, хронически больных в период ремиссии. То есть, если нет обострения хронического заболевания или нет острого заболевания», — заметил врач.

Ранее завлабораторией Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Елена Бурцева советовала перед вакцинацией сдать ПЦР-тест на коронавирус и кровь на наличие антител. Но угроза заражения коронавирусом существует даже после прививки, передает Life .