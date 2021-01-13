В челябинском городе полгода не платят путинские пособия на детей

В Копейске дети по полгода ждут путинские пособия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник управления соцзащиты Копейска, Челябинская область, привлечена к ответственности за неоднократный срыв выплат путинских пособий на детей возрастом от 3 до 7 лет. Об этом сообщили URA.RU пресс-службе прокуратуры региона. Челябинцы пожаловались, что обещанных денег приходилось ждать по полгода.

«Проверка показала, что в Копейске нарушаются сроки предоставления госуслуги „Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно“. Начальник соцзащиты привлечена к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ. Ей назначен штраф в размере 3 тыс. рублей», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Повторная проверка показала, что нарушения продолжаются. Начальник привлечена к ответственности повторно со штрафом уже в 10 тыс. рублей. При этом копейчанам приходилось ждать выплаты по полгода.

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«Подала заявление на пособие в мае, ответ пришел в начале октября. Когда я пришла в соцзащиту с вопросом почему так долго, мне ответили: «Потому, что. Жалуйтесь, куда хотите! Быстрее работать мы не будем», — рассказала URA.RU Елена Федорова. Другая жительница Копейска, Анна Бзаубакова, заявила, что получила пособие также через полгода после подачи заявления, но после многочисленных жалоб, в том числе и напрямую губернатору Текслеру.

Выплата пособий была аносирована в России в марте 2020 года для семей, чей совокупный доход не дотягивает до прожиточного минимума. В Челябинской области его размер в минувшем году составил 5330,5 рублей. Связаться с управлением соцзащиты не удалось — их телефоны всегда заняты.