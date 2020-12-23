Составлен список выплат, которые получат россияне в 2021 году

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С декабря 2020 года получить информацию о выплатах можно на сайте госуслуг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 января 2021 года россияне будут получать ряд выплат, некоторые из которых были назначены еще в текущем году. Соответствующие выплаты утвердило правительство РФ.

  • В 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7%. Его размер составит 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей на второго. Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила Минтруду РФ разрешить использовать маткапитал на образование родителей.

  • С 1 января 2021 года родителям, воспитывающим детей от трех до семи лет, полагаются выплаты, равные прожиточному минимуму в регионе. Такие выплаты будут назначаться тем, чей доход ниже прожиточного минимума.

  • Семьи, воспитывающие ребенка до восьми лет, получат от государства по пять тысяч рулей. Эти меру поддержки анонсировал президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, передает телеканал 360.

  • В новом году россиян ждут увеличенные пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Родители получат 6 752 рубля. Для этого не нужно подавать заявление.

  • При рождении ребенка россияне смогут получить выплату в 18 тысяч рублей. 1 февраля 2021 года выплату проиндексируют.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне с декабря 2020 года начали получать уведомления о положенных им соцвыплатах, пособиях и льготах в личном кабинете на портале госуслуг. Также на портале запущен информационный чат-бот.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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