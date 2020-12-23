Составлен список выплат, которые получат россияне в 2021 году

С декабря 2020 года получить информацию о выплатах можно на сайте госуслуг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 января 2021 года россияне будут получать ряд выплат, некоторые из которых были назначены еще в текущем году. Соответствующие выплаты утвердило правительство РФ.

В 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7%. Его размер составит 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей на второго. Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила Минтруду РФ разрешить использовать маткапитал на образование родителей.

С 1 января 2021 года родителям, воспитывающим детей от трех до семи лет, полагаются выплаты, равные прожиточному минимуму в регионе. Такие выплаты будут назначаться тем, чей доход ниже прожиточного минимума.

Семьи, воспитывающие ребенка до восьми лет, получат от государства по пять тысяч рулей. Эти меру поддержки анонсировал президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, передает телеканал 360.

В новом году россиян ждут увеличенные пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Родители получат 6 752 рубля. Для этого не нужно подавать заявление.

При рождении ребенка россияне смогут получить выплату в 18 тысяч рублей. 1 февраля 2021 года выплату проиндексируют.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне с декабря 2020 года начали получать уведомления о положенных им соцвыплатах, пособиях и льготах в личном кабинете на портале госуслуг. Также на портале запущен информационный чат-бот.