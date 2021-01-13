К главной свалке Екатеринбурга строят незаконную дорогу

Для мусоровозов строят новую дорогу, но жители считают ее незаконной Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Новый путь к полигону «Северный», куда свозят весь мусор Екатеринбурга, будет пристроен к незаконной дороге. Такое мнение URA.RU озвучил житель поселка Садовый Сергей Мансуров.

По словам Мансурова, речь идет об Индустриальном проезде на окраине поселка Садовый. «Там нарушено все, что только может быть. Дорога построена незаконно, без разрешения, проект не прошел экспертизу. Не было учтено, что рядом жилой квартал. Часть земли, где расположена дорога, является землей сельхозназначения, да и сам участок в целом не включен в градостроительный план ни одного из муниципалитетов», — озвучил свою версию Мансуров. По его словам, местные жители уже три года в судах разбираются с этой проблемой.

До конца году к Индустриальному проезду планируют подвести новый участок дороги длиной 1,4 км (он обойдется в 82 млн рублей), по которой мусоровозы из Екатеринбурга будут возить отходы на полигон. «То есть будет дополнительный шум, будем дышать выхлопными газами, а мусор из мусоровозок будет лететь на наши участки», — добавляет Мансуров.

Официально власти не берут на себя ответственность за спорный проезд. «В ГКУ „Управление автодорог“ Свердловской области, как и в администрации Верхней Пышмы, заявляют, что это не их объект. Сначала грузовики будут ездить на полигон „Северный“, затем — на новый мусоросортировончый комплекс „Екатеринбург-Север“, который появится неподалеку. Но если дорога не соответствует нормам, весь проект вызывает вопросы», — рассказал заместитель председателя общественной организации «Зеленый щит» Александр Аникин. В приемной ГКУ «Управление автодорог» на звонки не ответили, в адрес руководства ведомства направлен запрос. В администрации Верхней Пышмы попросили запрос, он также направлен в адрес власти муниципалитета.

Полигон «Северный», напомним, находится между Екатеринбургом, Верхней Пышмой и Березовским. Свалка практически исчерпала свой ресурс, у нее нет санитарно-защитной зоны. Полигон может загрязнять реку Крутиха, которая впадает в Пышму. Эту информацию проверяет природоохранная прокуратура. На соседнем участке хотят сделать новый полигон «Екатеринбург-Север». Местные жители против, они выступают за появление современного мусоросортировочного комплекса вдали от жилых домов.