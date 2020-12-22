Силовики проверят вред экологии от главной свалки Екатеринбурга

Речка Крутиха протекает возле полигона ТБО «Северный» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверит информацию о загрязнении реки Крутиха в связи с возможным нарушением правил эксплуатации мусорного полигона «Северный». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

К проверке привлекли сотрудников Росприроднадзора и Роспотребнадзора. «Специалистами Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования будут отобраны пробы воды, проведено исследование для установления причины загрязнения водного объекта и размера ущерба, причиненного окружающей среде», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее активисты взяли пробы воды в реке Крутиха, которая протекает возле полигона «Северный и впадает в Пышму. Общественники обнаружили, что на участке после мусорного полигона уровень железа в воде превышен в 10 раз, уровень марганца — в 93 раза. По оценке экологов, это может отразиться и на соседних регионах, поскольку через Пышму загрязненная вода может попадать в Тобол, Иртыш и Обь. В МинЖКХ ранее был отправлен запрос по этой теме, ответ на него пока не поступил.

На полигон «Северный» сейчас свозится весь мусор Екатеринбурга. Свалка практически исчерпала свой ресурс, у нее нет санитарно-защитной зоны. На соседнем участке хотят сделать новый полигон «Екатеринбург-Север». По мнению активистов, он также может загрязнять реки, поскольку будет расположен в болотистой местности. Местные жители выступают за появление современного мусоросортировочного комплекса в более подходящем месте.