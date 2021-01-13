Вице-мэр челябинского города дал показания на своего начальника

На Александра Виноградова дал показания бывший подчиненный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-мэр Троицка Вадим Герман признал свою вину и дал показания на главу города Александра Виноградова. Об этом сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах. Сам Виноградов в разговоре с URA.RU настаивает, что никакого преступления не было.

Вице-мэру вменяется превышение служебных полномочий. По версии следствия, Герман незаконно передал имущество ЗАО «Теплосервис» в аренду третьим лицам для обеспечения отопительного сезона 2019—2020 гг.

Еще перед Новым годом Германа отпустили из СИЗО под домашний арест. Такую меру пресечения избрал Троицкий городской суд. «Фигурант дела дал последовательные показания и с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, вину в совершении преступления он полностью признал», — говорится в решении суда. Вадим Герман не должен покидать место домашнего ареста до 22 января 2021 года.

«В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве Герман дал показания на Виноградова. Он заявил, что действовал по его указанию. Это было озвучено и на очной ставке между ними», — заявил URA.RU источник. Сам Виноградов подтвердил URA.RU, что очная ставка была.

«Была очная ставка между мной и моим заместителем. Подробности не могу озвучить. Несмотря на то, что никакого преступления не было, похоже, его убедили, что самый быстрый путь выйти из СИЗО — признать вину и дать показания на руководителя. Признаваться ему не в чем, также, как и не о чем давать показания. Потому что преступления, я еще раз повторю, не было», — заявил URA.RU Виноградов.