Власти назвали саботажем сценарий с отменой выборов мэра Сургута

Вице-спикер думы Сургута Артем Кириленко считает, что выборы мэра пройдут в плановом режиме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вице-спикер думы Сургута Артем Кириленко назвал саботажем сценарий, при котором городские депутаты не выберут мэра на заседании представительного органа власти, запланированного на 18 января. Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов об угрозе отмены выборов, передает корреспондент URA.RU.

«Это будет саботаж. Я думаю, что у нас все депутаты достаточно разумные люди, чтобы не устраивать такие противоправные мероприятия», — прокомментировал вице-спикер думы Сургута. Он также добавил, что согласно законодательству народные избранники будут обязаны проголосовать за одного из кандидатов, которых до этого этапа допустит конкурсная комиссия. «В бюллетене будут представлены фамилии кандидатов, за одну из которых нужно поставить галочку. Графы против всех нет», — уточнил Кириленко.

Конкурсная комиссия по выборам главы Сургута начнет работу 18 января. Кандидаты на пост мэра должны будут до 10 утра лично зарегистрироваться для участия в дальнейшей процедуре. Затем выборщики приступят к проверке документов. Ожидается, что значительная часть кандидатов отсеется уже на этом этапе. Все оставшиеся претенденты будут допущены к этапу собеседования, где они представят свое видение развития Сургута. Предполагается, что эта процедура должна завершиться к 17:00. На это время назначено заседание городской думы. «Начало заседания может быть смещено по времени и дате. Эта техническая возможность предусмотрена регламентом. В зависимости от того, как пройдет второй этап [работы конкурсной комиссии] можно будет принимать это решение», — заявил вице-спикер думы Сургута. Но он еще раз оговорился, что рассчитывает на то, что все пройдет в плановом режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что главным претендентом на пост главы Сургута является директор департамента городского хозяйства мэрии Роман Богач. Он изначально подал документы на участие в конкурсе, не раскрывая данных для общественности.