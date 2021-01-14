ФСИН пообещала задержать Навального

Федеральная служба исполнения наказаний намерена задержать блогера Алексея Навального до решения суда по замене его условного срока на реальный. Об этом заявили представители ведомства.
«УФСИН по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный», — рассказали в пресс-службе ведомства. Свою позицию во ФСИН объяснили тем, что с 24 сентября ведомству неизвестно местонахождение блогера.
В тюремном ведомстве рассказали, что Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. В частности, как минимум шесть раз блогер не проходил обязательную регистрацию во ФСИН. При этом в ведомстве учли тот факт, что с 22 сентября прошлого года он проходил лечение в немецкой клинике «Шарите». Однако и после выписки Навальный не отвечал на уведомления об обязательной явке.
Ранее Навальный заявил, что вернется в Россию 17 января. По мнению политологов, решение блогера связано с попыткой избежать тюрьмы.
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