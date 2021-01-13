В Курганской области смягчили карантин

Новые послабления в регионе касаются спортивных мероприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Хоккейному клубу «Зауралье» (Курган) разрешили частично заполнять трибуны зрителями на спортивных матчах. Об этом 14 января сообщила пресс-служба клуба.

«Ледовый дворец спорта имени Николая Васильевича Парышева получил разрешение на заполнение трибун в количестве до 30% от общего числа оборудованных мест (до 750)», — рассказали в пресс-службе. По данным сотрудников клуба, решение было принято 14 января на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Как рассказали в пресс-службе, на заседании решили снять некоторые ограничения, связанные с присутствием зрителей на спортивных мероприятиях. В областном правительстве URA.RU пообещали уточнить данную информацию.

Из-за угрозы распространения коронавируса местные власти ввели в регионе некоторые ограничения. Например, спектакли можно проводить только для 50 зрителей и собирать не более 100 человек на официальных мероприятиях. Ранее оперштаб сообщал, что зрителям на спортивных мероприятиях присутствовать запрещено.