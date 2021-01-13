13 января 2021

В Курганской области смягчили карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие катка на площади им. Ленина. Курган, хоккеисты, дворовый хоккей, каток
Новые послабления в регионе касаются спортивных мероприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Хоккейному клубу «Зауралье» (Курган) разрешили частично заполнять трибуны зрителями на спортивных матчах. Об этом 14 января сообщила пресс-служба клуба.

«Ледовый дворец спорта имени Николая Васильевича Парышева получил разрешение на заполнение трибун в количестве до 30% от общего числа оборудованных мест (до 750)», — рассказали в пресс-службе. По данным сотрудников клуба, решение было принято 14 января на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Как рассказали в пресс-службе, на заседании решили снять некоторые ограничения, связанные с присутствием зрителей на спортивных мероприятиях. В областном правительстве URA.RU пообещали уточнить данную информацию.

Из-за угрозы распространения коронавируса местные власти ввели в регионе некоторые ограничения. Например, спектакли можно проводить только для 50 зрителей и собирать не более 100 человек на официальных мероприятиях. Ранее оперштаб сообщал, что зрителям на спортивных мероприятиях присутствовать запрещено.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...