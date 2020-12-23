Перед Новым годом власти региона ослабили коронавирусные ограничения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области власти смягчили режим ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Уже разрешено проводить спектакли для 50 зрителей, а с 25 декабря можно устраивать спортивные мероприятия на улице. Для удобства читателей URA.RU обобщило все ограничения и послабления.

Запрещено:

нарушать самоизоляцию людям старше 65 лет (можно выходить в больницу, за продуктами, выгуливать животных, выбрасывать мусор);

проводить новогодние корпоративы в учреждениях и организациях;

находиться в общественных местах без маски, а в общественном транспорте — без масок и перчаток;

детям — находиться в общественных местах без взрослых (кроме случаев, когда детям нужно в школу и больницу);

кафе и ресторанам — работать после 23:00 и 31 декабря с 15:00;

работать домам культуры;

находиться сопровождающим в курганском аэропорту;

собирать больше 100 человек на официальных мероприятиях;

распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом.

Разрешено:

проводить спектакли для 50 зрителей;

с 25 декабря работать секциям по зимним видам спорта и проводить соревнования на открытом воздухе;

учиться очно школьникам, кроме учащихся 5-8-х классов из Кургана и Шадринска. В Куртамыше и Юргамыше обучение организовано в индивидуальном режиме;

проводить индивидуальные занятия в учреждениях допобразования и спортивной подготовки;

посещать бани и сауны;

круглосуточно работать общепиту на заправках;

проходить диспансеризацию и медосмотр;

проводить мероприятия на открытом воздухе численностью до 50 человек;

заниматься спортом и посещать фитнес-центры;

приезжать в Курганскую область без справки об отсутствии COVID-19;

работать кинотеатрам;

находиться на улице без SMS-пропуска;

работать турагентствам.

Работодатели должны:

измерять температуру тела работников, отстранять от работы при повышении температуры и ежедневно контролировать соблюдение сотрудниками режима изоляции;

обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;

по возможности переводить сотрудников (особенно пенсионного возраста и с хроническими заболеваниями) на удаленную работу;

по возможности проводить совещания по аудио-, видео- и селекторной связи.

Рекомендовано:

минимизировать посещение общественных мест;

соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга;

не проводить свадьбы, банкеты и поминки;

вызывать скорую помощь на дом при появлении первых симптомов COVID-19;

пользоваться средствами дезинфекции, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;

сотрудникам предприятий, контактирующих с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.

24 декабря в области выявлены 104 новых случая заражения коронавирусом. За все время в регионе COVID-19 обнаружили у 11 359 человек.