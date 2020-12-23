Перед Новым годом власти региона ослабили коронавирусные ограничения
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Курганской области власти смягчили режим ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Уже разрешено проводить спектакли для 50 зрителей, а с 25 декабря можно устраивать спортивные мероприятия на улице. Для удобства читателей URA.RU обобщило все ограничения и послабления.
Запрещено:
- нарушать самоизоляцию людям старше 65 лет (можно выходить в больницу, за продуктами, выгуливать животных, выбрасывать мусор);
- проводить новогодние корпоративы в учреждениях и организациях;
- находиться в общественных местах без маски, а в общественном транспорте — без масок и перчаток;
- детям — находиться в общественных местах без взрослых (кроме случаев, когда детям нужно в школу и больницу);
- кафе и ресторанам — работать после 23:00 и 31 декабря с 15:00;
- работать домам культуры;
- находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
- собирать больше 100 человек на официальных мероприятиях;
- распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом.
Разрешено:
- проводить спектакли для 50 зрителей;
- с 25 декабря работать секциям по зимним видам спорта и проводить соревнования на открытом воздухе;
- учиться очно школьникам, кроме учащихся 5-8-х классов из Кургана и Шадринска. В Куртамыше и Юргамыше обучение организовано в индивидуальном режиме;
- проводить индивидуальные занятия в учреждениях допобразования и спортивной подготовки;
- посещать бани и сауны;
- круглосуточно работать общепиту на заправках;
- проходить диспансеризацию и медосмотр;
- проводить мероприятия на открытом воздухе численностью до 50 человек;
- заниматься спортом и посещать фитнес-центры;
- приезжать в Курганскую область без справки об отсутствии COVID-19;
- работать кинотеатрам;
- находиться на улице без SMS-пропуска;
- работать турагентствам.
Работодатели должны:
- измерять температуру тела работников, отстранять от работы при повышении температуры и ежедневно контролировать соблюдение сотрудниками режима изоляции;
- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
- по возможности переводить сотрудников (особенно пенсионного возраста и с хроническими заболеваниями) на удаленную работу;
- по возможности проводить совещания по аудио-, видео- и селекторной связи.
Рекомендовано:
- минимизировать посещение общественных мест;
- соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга;
- не проводить свадьбы, банкеты и поминки;
- вызывать скорую помощь на дом при появлении первых симптомов COVID-19;
- пользоваться средствами дезинфекции, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;
- сотрудникам предприятий, контактирующих с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.
24 декабря в области выявлены 104 новых случая заражения коронавирусом. За все время в регионе COVID-19 обнаружили у 11 359 человек.
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