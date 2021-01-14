Даню Милохина задержала полиция в Краснодаре. Фото

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Полиция задержала Даню Милохина после встречи с подписчиками Instagram, Даня Миохин

Краснодарская полиция задержала тиктокера Даню Милохина. Информация об этом появилась в Instagram молодого человека.

Блогер встречался с подписчиками в ТРЦ «Галерея». Через соцсети он собрал людей, которые следят за его творчеством. При этом Милохин требовал, чтобы все были в масках. Пообщаться с тикткером пришли несколько десятков подростков. Однако Милохина от них быстро увела полиция. «Извините, я не специально», — оправдался блогер в сторис в Instagram.

Корреспонлент URA.RU позвонил в дежурную часть УМВД по Краснодару, однако правоохранители оказались не в курсе задержания блогера. Полицейские говорят, что такой к ним не поступал.

Милохин опубликовал фото в своем профиле
Фото: Даня Милохин, Instagram

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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