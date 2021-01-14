Краснодарская полиция задержала тиктокера Даню Милохина. Информация об этом появилась в Instagram молодого человека.
Блогер встречался с подписчиками в ТРЦ «Галерея». Через соцсети он собрал людей, которые следят за его творчеством. При этом Милохин требовал, чтобы все были в масках. Пообщаться с тикткером пришли несколько десятков подростков. Однако Милохина от них быстро увела полиция. «Извините, я не специально», — оправдался блогер в сторис в Instagram.
Корреспонлент URA.RU позвонил в дежурную часть УМВД по Краснодару, однако правоохранители оказались не в курсе задержания блогера. Полицейские говорят, что такой к ним не поступал.
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