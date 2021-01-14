В качестве российской вакцины от коронавируса уверены не все россияне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В соцсетях неоднозначно отреагировали на поручение президента РФ Владимира Путина о начале массовой вакцинации от коронавируса. Многие пользователи не только усомнились в эффективности вакцины и в том, что ее хватит на всех, но и не поняли, что означает понятие «массовая вакцинация». Самые яркие мнения — в подборке URA.RU.

Путин заявил, что нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации россиян от коронавируса со следующей недели. Вместе с тем, президент отметил, что считает российскую вакцину от COVID лучшей в мире. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Россия готова к массовой вакцинации граждан со следующего понедельника, 18 января.

Некоторые пользователи соцсетей испугались того, что массовая вакцинация будет принудительной. Нашлись и те, кто не увидел разницу между массовой и масштабной вакцинацией, которую Путин поручил начать в начале декабря.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Однако большинство все-таки поняли, в чем смысл массовой вакцинации от коронавируса. Некоторые решились объяснить это в соцсетях.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Часть пользователей также высказалась о том, как будет проходить массовая вакцинация. Некоторые считают, что препарата не хватит на то, дабы вакцинировать всех. Вспомнили и о том, что имеющаяся вакцина в принципе создана не для всех возрастов.

Многие также отметили, что по-прежнему сомневаются в качестве российской вакцины от коронавируса. Положительно о массовой вакцинации высказались единицы.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter