Володин привился от коронавируса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что привился от коронавируса. Он легко перенес вакцинацию.
«Если говорить об ощущениях и как прошло, могу сказать, что перенес легко, то есть у меня не было никаких сопутствующих ощущений, которые бы, допустим, как-то меня разочаровали», — рассказал Володин в эфире канала «Россия 24». Политик объяснил, что отказаться от вакцинации работая в Госдуме нельзя, поскольку ему постоянно приходится общаться с коллегами и встречаться с избирателями.
Количество депутатов, которые тоже решились привиться, растет, приводит слова Володина RT. На данный момент, коронавирусом переболели более трети депутатов. Кроме того, один сейчас находится в реанимации, а двое умерли.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва выйдет с карантина в мае, если жители города будут активно прививаться, пишет телеканал 360. При этом вирусолог Петр Чумаков уверен, что россиянам хватило бы всего одной вакцины от коронавируса, вместо нескольких, представленных на рынке.
Подписывайтесь на URA.RU в