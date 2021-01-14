14 января 2021

Количество банкротств в 2020 году в РФ выросло на 73%

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В 2020 году банкротами признаны 119 049 россиян и ИП Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В прошлом году в России обанкротились 119 049 граждан и ИП, что на 72,6% больше показателей 2019 года. Такие данные приводит федеральный экономический реестр «Федресурс».

«Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в 2020 году составило 119 049, что на 72,6% больше, чем в 2019 году», — цитирует реестр ТАСС. В сообщении уточняется, что в 94,5% случаев люди сами инициировали свое банкротство.

Потребительские банкротства имеют реабилитирующее значение, считает глава «Федресурса» Алексей Юхнин. По его словам добросовестные граждане освобождаются от долгов.

После новогодних каникул в России закончилось действие моратория на банкротства по заявлению кредиторов против должников. С 11 января заемщики могут возбуждать дела о банкротстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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