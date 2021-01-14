Звезды эстрады отреагировали на смерть Грачевского

Коллеги вспоминают режиссера Бориса Грачевского как яркого, энергичного человека Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Известие о смерти Бориса Грачевского стало ударом для его коллег и поклонников. Они вспоминают его как веселого и энергичного человека, который еще неделю назад говорил, что «выкарабкался» и собирался вернуться домой. Об этом журналистам рассказали актер Станистав Садальский, певец Владимир Винокур, продюсер Иосиф Пригожин и другие коллеги режиссера.

Актер Леонид Ярмольник рассказал РИА «Новостям», что Грачевский ассоциируется у него с известным детским тележурналом. «Боря — это синоним „Ералаша“. Он давно уже мог бы взять себе псевдоним „Ералаш“», — цитирует агентство Ярмольника.

Станислав Садальский до сих пор не может поверить в смерть Грачевского. «Боря и смерть — это несовместимые вещи», — заявил он телеканалу 360. После Нового года Борис Грачевский сказал ему, что выздоравливает. «Я неделю назад с ним разговаривал, он был веселый и сказал, что сейчас выйдет», — цитирует телеканал собеседника.

Владимир Винокур в интервью РЕН ТВ охарактеризовал умершего, как доброго и энергичного человека и добавил, что эта новость для него была большим ударом. «Я поражен, потому что Боря — энергичный человек. <…> Очень добрый человек. Для меня это тоже большой удар и потеря», — рассказал он телеканалу.

Киновед Юрий Шмыров рассказал «Пятому каналу», что в последнее время Грачевскому было одиноко без общения с коллегами. «Он часто мне звонил. Очень грустно, что ему не с кем было особенно поговорить», — поделился Шмыров. Артистка эстрады Клара Новикова высказала опасение, что «Ералаш» без Грачевского снимать не будут. «Наверное и не станет «Ералаша», — сказала она в интервью РЕН ТВ.

Художественный руководитель тележурнала «Ералаша» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни в реанимации. У него был диагностирован коронавирус.