14 января 2021

Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, грачевский борис
Борис Грачевский умер от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Художественный руководитель тележурнала «Ералаша» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни. Об этом журналистам сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская.

«Он умер», — приводит ТАСС слова собеседницы. Никаких подробностей агентство не приводит. Председатель Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин в беседе с РБК сообщил, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

В декабре Борис Грачевский рассказал журналистам, что у него диагностирован COVID-19. Тогда он заявил, что чувствует себя нормально, тогда его беспокоило лишь то, что нельзя выходить на улицу. 31 декабря стало известно, что режиссера перевели в реанимацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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