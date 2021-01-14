Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель тележурнала «Ералаша» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни. Об этом журналистам сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская.
«Он умер», — приводит ТАСС слова собеседницы. Никаких подробностей агентство не приводит. Председатель Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин в беседе с РБК сообщил, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
В декабре Борис Грачевский рассказал журналистам, что у него диагностирован COVID-19. Тогда он заявил, что чувствует себя нормально, тогда его беспокоило лишь то, что нельзя выходить на улицу. 31 декабря стало известно, что режиссера перевели в реанимацию.
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