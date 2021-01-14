«Ъ» узнал детали кадровых перестановок в правительстве РФ

Департамент транспорта в правительстве РФ, который выделят из состава департамента промышленности, энергетики и транспорта, может возглавить бывший статс-секретарь — заместитель гендиректора ОАО РЖД Анатолий Мещеряков. Об этом журналистам сообщили три источника на транспортном рынке и в органах власти.
«Сам господин Мещеряков <…> от комментариев воздержался. Один из собеседников уточняет, что господин Мещеряков — лишь одна из кандидатур», — пишет газета «
Что касается департамента энергетики, его может возглавить генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский. Собеседники газеты говорят, что кадровые решения могут произойти уже в пятницу. В правительстве на запрос «Ъ» не ответили. Место Ливинского, как сообщалось ранее, может временно занять глава «Ленэнерго» Андрей Рюмин.
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