14 января 2021

«Ъ» узнал детали кадровых перестановок в правительстве РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Кадровые решения в правительстве ожидаются 15 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Департамент транспорта в правительстве РФ, который выделят из состава департамента промышленности, энергетики и транспорта, может возглавить бывший статс-секретарь — заместитель гендиректора ОАО РЖД Анатолий Мещеряков. Об этом журналистам сообщили три источника на транспортном рынке и в органах власти.

«Сам господин Мещеряков <…> от комментариев воздержался. Один из собеседников уточняет, что господин Мещеряков — лишь одна из кандидатур», — пишет газета «Коммерсант». Нынешний глава единого департамента Кирилл Лысогорский, по данным источников издания, сохранит свой пост, но уже в департаменте промышленности.

Что касается департамента энергетики, его может возглавить генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский. Собеседники газеты говорят, что кадровые решения могут произойти уже в пятницу. В правительстве на запрос «Ъ» не ответили. Место Ливинского, как сообщалось ранее, может временно занять глава «Ленэнерго» Андрей Рюмин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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