«Коммерсант»: для «Россетей» выберут нового гендиректора

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Визит Александра Моора в Салехард. 5 сентября 2018г, россети, электричество
Решение об отставке главы «Россетей» Павла Ливинского совет директоров примет 14 января Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Совет директоров ПАО «Россети» планирует принять отставку гендиректора компании Павла Ливинского в четверг. Его место временно займет глава «Ленэнерго» Андрей Рюмин.

«14 января совет директоров „Россетей“ может принять отставку гендиректора компании Павла Ливинского. Его полномочия временно перейдут к Андрею Рюмину, до сих пор возглавлявшему подконтрольное госхолдингу „Ленэнерго“», — передает «Коммерсант», ссылаясь на повестку заседания совета директоров.

Уточняется, что Ливинский возглавит новый департамент энергетики правительства России. А Рюмин будет назначен исполняющими обязанности гендиректора «Россетей» и председателя правления холдинга. Он должен вступить в должность 15 января и находиться в этой должности до назначения нового руководителя. Решения о преемнике Рюмин в «Ленэнерго» пока нет, уточняет газета. На запрос URA.RU в «Россетях» на момент публикации не ответили.

Ранее сообщалось, что Ливинский переходит в правительство, где возглавит один из новых департаментов. Всего их семь: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта и энергетики. Департаменты были созданы вместо пяти прежних ведомств. Соответствующее решение принял глава правительства Михаил Мишустин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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