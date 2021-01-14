«Коммерсант»: для «Россетей» выберут нового гендиректора

Совет директоров ПАО «Россети» планирует принять отставку гендиректора компании Павла Ливинского в четверг. Его место временно займет глава «Ленэнерго» Андрей Рюмин.
«14 января совет директоров „Россетей“ может принять отставку гендиректора компании Павла Ливинского. Его полномочия временно перейдут к Андрею Рюмину, до сих пор возглавлявшему подконтрольное госхолдингу „Ленэнерго“», — передает «
Уточняется, что Ливинский возглавит новый департамент энергетики правительства России. А Рюмин будет назначен исполняющими обязанности гендиректора «Россетей» и председателя правления холдинга. Он должен вступить в должность 15 января и находиться в этой должности до назначения нового руководителя. Решения о преемнике Рюмин в «Ленэнерго» пока нет, уточняет газета. На запрос URA.RU в «Россетях» на момент публикации не ответили.
Ранее сообщалось, что Ливинский переходит в правительство, где возглавит один из новых департаментов. Всего их семь: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта и энергетики. Департаменты были созданы вместо пяти прежних ведомств. Соответствующее решение принял глава правительства Михаил Мишустин.
Подписывайтесь на URA.RU в