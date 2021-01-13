«Коммерсант»: глава «Россетей» переходит в правительство

Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский может возглавить новый департамент в правительстве РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский может покинуть свой пост и перейти в правительство России на должность руководителя департамента энергетики. Источники, знакомые с ситуацией, предполагают, что место в правительстве — это промежуточный период перед будущим переходом в Минэнерго.

«Ливинский может перейти на работу в создаваемый в рамках административной реформы в правительстве департамент по энергетике», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на несколько источников, знакомых с решением правительства. Ожидается, что кресло Ливинского займет Андрей Рюмин — глава «Ленэнерго» (контрольный пакет предприятия принадлежит «Россетям»).

Ранее URA.RU сообщало, что глава правительства Михаил Мишустин подписал документ об упразднении пяти департаментов и создании вместо них семи новых ведомств. Одно из них — департамент энергетики, который и должен возглавить 40-летний Ливинский. Пост главы «Россетей» он занимал с 2017 года. Возглавляет совет директоров компании профильный вице-премьер по ТЭК Александр Новак. URA.RU направило запрос в «Россети» с просьбой прокомментировать возможный уход Ливинского. На момент публикации материала ответ не поступил.

Нынешний глава «Россетей» родился в 1980 году в Челябинске в семье энергетика Анатолия Ливинского. В конце 1990-х переехал с родителями и сестрой в Москву. В 2010-е возглавлял профильные по энергетике ведомства столицы. В 2017-м возглавил компанию «Российские сети».