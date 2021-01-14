14 января 2021

У свердловского губернатора появился пресс-секретарь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация отреставрированного здания библиотеки им. Белинского. Екатеринбург, шкерина шмакова анна
Анна Шкерина работает в правительстве с 2013 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева появился личный пресс-секретарь. Должность заняла сотрудница департамента информационной политики правительства региона Анна Шкерина. Это назначение она подтвердила URA.RU.

«Функции — какие обычно выполняет пресс-секретарь. Информационное сопровождение губернатора и его работы и взаимодействие со СМИ», — рассказала о своих должностных обязанностях Анна Шкерина.

Анна Шкерина работает в правительстве с 2013 года. Должность пресс-секретаря губернатора Свердловской области была утверждена указом губернатора в конце 2020 года. Ранее инсайдеры URA.RU сообщали об этом. Изменения в пиар-блоке губернатора начались в середине декабря, когда с поста руководителя ДИП ушла Юлия Прыткова, ее сменила Юлия Хусаинова.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...