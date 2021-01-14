В Челябинской области поменялась динамика смертности от COVID

Праздничная пауза, когда число зараженных снижалось, закончилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 15 января зафиксировано 295 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 293, днем ранее 292), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. На фоне небольшого роста числа инфицированных упало число смертей заболевших — с рекордных для пандемии 17 случаев в сутки до 15.

«С начала пандемии произошло 40 565 случаев заражения, сейчас лечение проходят 13 024 южноуральца. Умерли 15 человек с COVID-19. В том числе девять непосредственно от коронавируса, для остальных он наложился на имеющиеся тяжелые болезни», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выписались за сутки 390 человек, с начала пандемии — 26 039 жителей области.

До 24 января в Челябинской области продлен введенный с начала пандемии режим повышенной готовности. 11 января губернатор Алексей Текслер смягчил карантин, сняв запрет на ночную работу кафе и ресторанов. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и ограничений, связанных с пандемией.