14 января 2021

Бывший помощник свердловского губернатора получил новый пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарный груз из КНР для больниц СО. Екатеринбург, детченя иван
Иван Детченя будет отвечать за важное направление в правительств региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Реформа свердловского правительства

Бывший замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области (МиВЭС) Иван Детченя, который ранее работал помощником губернатора Евгения Куйвашева, назначен заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства региона. Эту информацию URA.RU подтвердило несколько информированных источников.

«Иван Детченя назначен заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства региона», — сообщил собеседник агентства. Получить комментарий Ивана Детчени не удалось — его телефон недоступен для звонков. Также не ответил на звонок замгубернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников. «Все кадровые решения закрепляются документами. Такого документа на данный момент в ДИПе не видели», — прокомментировала информацию пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина.

Иван Детченя с 2016 года занимал пост помощника губернатора. В 2018 году он был назначен на пост заместителя министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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