Бывший помощник свердловского губернатора получил новый пост

Иван Детченя будет отвечать за важное направление в правительств региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Реформа свердловского правительства

Бывший замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области (МиВЭС) Иван Детченя, который ранее работал помощником губернатора Евгения Куйвашева, назначен заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства региона. Эту информацию URA.RU подтвердило несколько информированных источников.

«Иван Детченя назначен заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства региона», — сообщил собеседник агентства. Получить комментарий Ивана Детчени не удалось — его телефон недоступен для звонков. Также не ответил на звонок замгубернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников. «Все кадровые решения закрепляются документами. Такого документа на данный момент в ДИПе не видели», — прокомментировала информацию пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина.

Иван Детченя с 2016 года занимал пост помощника губернатора. В 2018 году он был назначен на пост заместителя министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.