14 января 2021

Чиновник челябинского правительства получил повышение

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, харченко станислав
Сослуживец челябинского губернатора по Норильску и Москве Станислав Харченко пошел на повышение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил Станислава Харченко исполняющим обязанности первого замминистра дорожного строительства и транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Назначить исполняющим обязанности первого заместителя министра дорожного строительства и транспорта Харченко Станислава Юрьевича на условиях срочного служебного контракта, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в документе. До этого Харченко работал «простым» заместителем главы ведомства.

В правительство региона чиновник пришел на работу в декабре 2019 года. В Норильске, где работал до перехода в Минэнерго РФ Текслер, Харченко руководил структурами «Востоксибтранса». Затем Харченко также перешел в федеральное министерство энергетики, где занимал пост первого зама ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса».

В челябинском миндортрансе сослуживец губернатора по Норильску и Москве курировал реализацию и сопровождение государственных программ, связанных с нацпроектами в дорожной сфере. Сейчас он займет ставку Александра Филиппова, уволенного накануне Нового года. Также с 18 января на работу в миндор выйдет новый замминистра — бывший вице-мэр Челябинска Александр Егоров, перебравшийся на Южный Урал из Москвы в 2020 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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