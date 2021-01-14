Чиновник челябинского правительства получил повышение

Сослуживец челябинского губернатора по Норильску и Москве Станислав Харченко пошел на повышение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил Станислава Харченко исполняющим обязанности первого замминистра дорожного строительства и транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Назначить исполняющим обязанности первого заместителя министра дорожного строительства и транспорта Харченко Станислава Юрьевича на условиях срочного служебного контракта, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в документе. До этого Харченко работал «простым» заместителем главы ведомства.

В правительство региона чиновник пришел на работу в декабре 2019 года. В Норильске, где работал до перехода в Минэнерго РФ Текслер, Харченко руководил структурами «Востоксибтранса». Затем Харченко также перешел в федеральное министерство энергетики, где занимал пост первого зама ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса».

В челябинском миндортрансе сослуживец губернатора по Норильску и Москве курировал реализацию и сопровождение государственных программ, связанных с нацпроектами в дорожной сфере. Сейчас он займет ставку Александра Филиппова, уволенного накануне Нового года. Также с 18 января на работу в миндор выйдет новый замминистра — бывший вице-мэр Челябинска Александр Егоров, перебравшийся на Южный Урал из Москвы в 2020 году.