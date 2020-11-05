Россиянам предложили поработать вместо мигрантов

В России этой осенью проявился дефицит работников в сфере ЖКХ, строительства и обслуживания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сокращение числа мигрантов можно компенсировать вахтовыми рабочими. Об этом заявил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, в России этой осенью проявился дефицит работников в сфере ЖКХ, строительства и обслуживания. Депутат отметил, что острая нехватка строителей ощущается в Татарстане, и «при правильной системе организации трудоустройства вопрос замещения можно бы было решить». «Например, в близлежащих к Татарстану регионах есть люди, обладающие нужными навыками и опытом в строительной сфере. Нужно обеспечить работу вахтовым методом», — рассказал Нилов «Известиям». Такой опыт, по мнению депутата, можно применить и в столице.

Число трудовых мигрантов в России снизилось почти на четверть по сравнению с сентябрем прошлого года. Согласно данным статистической отчетности МВД России по состоянию на 30 сентября 2020 года в РФ осуществляют трудовую деятельность более 1 млн 795 тысяч иностранных граждан (на 30 сентября 2019-го — 2 млн 316,2 тысяч — 22,5%).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в мигрантах. В противном случае это грозит серьезными ограничениями в росте экономики. При этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал усложнение процедуры получения права на работу для трудовых мигрантов.