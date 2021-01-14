Стратегическую трассу в ЯНАО закроют до лета

Участок дороги Лабытнанги — Харп закрывают на ремонт Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Участок дороги Лабытнанги — Харп закрывают до лета. Об этом сообщает Правительство ЯНАО.

«На 11 километре автомобильной дороги Лабытнанги — Харп в рамках реконструкции начались работы по демонтажу моста. Окончание работ по ремонту моста запланировано в летний период», — докладывают в ведомстве.

Этот участок дороги перекрыт с 8 декабря из-за разобранного старого моста. На его месте собираются возвести новый мост, протяженностью 540 метров вместе с подходами. Сейчас проезд осуществляется через станцию Обская.

«В данный момент идет демонтаж асфальтобетонного покрытия. В феврале планируем демонтировать пролетное строение и установить опоры, а в марте произведем монтаж нового пролетного строения», — рассказал представитель АО Мостострой-11 Александр Гафнер.

Раннее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов проконтролирует работу дорожной сферы. Он проверит, насколько эффективно муниципалитеты расходуют бюджетные деньги, выделенные на ремонт и строительство дорог.