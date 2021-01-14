Свердловский губернатор усилит тройку «Единой России» в Госдуму

Евгений Куйвашев может возглавить список «Единой России» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев может возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму. Такую версию URA.RU озвучил высокопоставленный источник, близкий к руководству региона.

«Губернатор своим высоким рейтингом может улучшить результат «Единой России на предстоящих выборах», — пояснил инсайдер. По его данным, сейчас обсуждается тройка, в которую войдут также действующий депутат Госдумы Павел Крашенинников и [руководитель свердловского исполкома Общероссийского народного фронта] Жанна Рябцева. Также вероятным претендентом на вхождение в тройку называется Герой России летчик Дамир Юсупов. При этом ожидается, что Александр Высокинский займет в списке четвертую позицию, однако сможет пройти в Госдуму после того, как глава региона откажется от мандата.

«Подобные решения принимает „Единая Россия“, членом которой является Евгений Куйвашев, в соответствии со всеми внутрипартийными регламентами», — прокомментировала возможное выдвижение Евгения Куйвашева в Госдуму пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина.

«Весь состав списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии „Единая Россия“ будет приниматься на съезде партии в конце июня этого года. Принципы формирования списка известны — это предварительное голосование», — подчеркнул глава свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий. Он признал, что сейчас идет экспертное обсуждение списка. «Но говорить об этом, как о принятых решениях преждевременно и некорректно», — отметил он.

Ранее инсайдеры озвучивали тройку: действующие депутаты Павел Крашенинников, Сергей Чепиков и экс-глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Эксперты невысоко оценили шансы такой тройки получить высокий результат на выборах.