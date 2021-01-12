Тройка от «Единой России» ставит под удар карьеру Куйвашева

Евгению Куйвашеву предстоит сложный год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Важнейшим событием 2021 года в Свердловской области станут выборы в Госдуму и региональное заксобрание. От того, каким будет результат голосования за партию власти, может зависеть дальнейшая политическая устойчивость главы региона Евгения Куйвашева. При этом названная тройка кандидатов от «ЕР» в российский парламент — действующие депутаты Павел Крашенинников, Сергей Чепиков и экс-глава Екатеринбурга Александр Высокинский, не выглядит однозначно выигрышной.

Александр Высокинский не имеет опыта участия в выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предстоящие выборы в Свердловской области могут стать одними из самых сложных. Они пройдут на фоне падения популярности партия власти после пенсионной реформы, которое усугубится пандемией коронавируса и экономическим кризисом. В 2016 году на выборах в Госдуму список «Единой России» в Свердловской области набрал 40,5%. Летом 2020 года соцопросы регистрировали рейтинг партии в районе 30%. «Единой России» остается единственный шанс — представить среди своих кандидатов «тяжеловесов», способных вызвать симпатии избирателей, считает политолог Сергей Мошкин. «Проблема заключается в том, что таких фигур почти нет. Те фигуры, которые пользовались уважением отчасти себя дискредитировали», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что партии власти приходится действовать в крайне ограниченном поле, выбирая кандидатов.

Ранее инсайдеры URA.RU возможными претендентами на лидерство в региональном списке «Единой России» на выборах в Госдуму называли действующих депутатов от региона Павла Крашенинникова и Сергея Чепикова (олимпийский чемпион по биатлону), а также экс-мэра Екатеринбурга, и. о. первого зам губернатора Александра Высокинского. При этом никто из представленной тройкой не пользуется большой поддержкой избирателей. Об этом свидетельствует последний соцопрос, результаты которого оказались настолько неутешительными для единороссов, что его предпочли засекретить, сообщают источники в партии.

Павел Крашенинников — достаточно рейтинговый кандидат, считают эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Опрошенные URA.RU эксперты однозначно положительно оценили лишь фигуру депутата Госдумы Павла Крашенинникова, который, благодаря участию в написании поправок в Конституцию, стал политической фигурой, известной на федеральном уровне. В 2016 году Крашенинников избирался по партийному списку, поэтому судить о его личном рейтинге сложно.

Второй номер списка Сергей Чепиков на прошлых выборах в Госдуму набрал по одномандатному округу 43,6% — это один из самых высоких результатов среди свердловских единороссов. Однако сможет ли он стать сильной фигурой, способной привлечь голоса избирателей в 2021 году — большой вопрос. Ранее Чепикову уже прочили закат политической карьеры. В декабре 2020 года он занял 403 место из 441 среди депутатов Госдумы по рейтингу эффективности (КПДГД-10). Недавно ушедший с поста мэра Екатеринбрурга и. о. первого зама губернатора Александр Высокинский опыта участия в выборах и вовсе не имеет.

Сергею Чепикову прочили закат карьеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Результат «Единой России» своим рейтингом мог бы подтянуть глава региона Евгений Куйвашев, считает политолог Андрей Мозолин. «На сегодняшний момент у него самый высокий рейтинг в Свердловской области», — отметил он. Однако, по мнению политолога Сергея Мошкина, он скорее может возглавить список ЕР в региональное Заксобрание. «Это решение будут принимать на Старой площади», — отметил Мошкин.

Политологи уверены, что пока озвученный список нельзя считать окончательным. Андрей Мозолин не исключил, что

в первую тройку партии власти войдут ранее неизвестные кандидаты. По его мнению, это может снизить раздражение избирателей против действующей власти.

При этом в любом случае за негативные результаты выборов, по мнению экспертов, в первую очередь, будет отвечать глава региона. «С точки зрения административного управления за результаты выборов отвечает губернатор», — подчеркнул политолог Дмитрий Ковалев. Он отметил также, что часть ответственности может быть перенесена на политического вице-губернатора и руководителя партии. Политолог предположил, что неудачным результатом может считаться процент ниже, чем в среднем по стране. В то же время Андрей Мозолин отметил, что результат будет оцениваться в зависимости от изначальных установок по каждому региону, которые могут быть индивидуальными.

Лидер свердловской «Единой России» Виктор Шептий не ответил на звонок URA.RU. Также не ответила за вопрос URA.RU о роли в подборе кандидатов и возможном участии в выборах в Госдуму губернатора Евгения Куйвашева глава департамента информационной политики регионального правительства Юлия Хусаинова.