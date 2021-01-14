Суд вернул прокурору дело в отношении сына пермского депутата

Сына депутата пермского парламента судят из-за сиротских домов в Добрянке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд города Добрянка (Пермский край) приостановил процесс по уголовному делу в отношении Егора Плюснина, сына депутата законодательного собрания края Виктора Плюснина. Дело возвращено стороне обвинения, указано на сайте горсуда Дорбрянки, где рассматривается дело.

«Дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа», — информирует суд на своем сайте. Уточняется, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-процессуального кодекса.

Егор Плюснин проходит обвиняемым по делу о строительстве в Добрянке сиротских домов. Работы вели организации, которыми непосредственно руководил сын депутата крайпарламента. По мнению прокуратуры, здания были сданы с нарушениями строительных норм.

Плюснину вменяется выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.2 ст. 238 п.п.а, б УК РФ). В качестве обвиняемых по делу проходят также директор фирмы «Аудитпроектстрой» Максим Волик и директор компании «Жилищный комплекс «Сосновый бор» Юрий Рогожников.