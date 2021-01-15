Александр Лукашенко отметил, что не хочет встречаться с Сергеем Шнуровым Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского музыканта Сергея Шнурова нормальным мужиком. Такую оценку глава республики дал артисту во время интервью журналистке Наиле Аскер-Заде.

Лукашенко рассказал, что ему говорили, что Шнуров хотел поговорить с президентом, однако, когда начались протесты, музыкант отказался от этой задумки. «А он был в Белоруссии? Он знает, что в Белоруссии происходит? Нет, не был, он не знает. Но он все время смотрит в telegram-канал какой-то, и оттуда он сделал вывод о том, что происходит в Белоруссии. И этот Сережа Шнуров… Я нормально к нему отношусь, ну нормальный мужик, настоящий мужик, и матом умеет ругаться», — объяснил глава республики в интервью, часть которого выложила в своем telegram-канале Аскер-Заде. Он добавил, что теперь сам не хочет встретиться со Шнуровым.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа 2020 года после президентских выборов. Граждане не поверили в официальные итоги голосования, согласно которым около 80% набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. С тех пор силовики Минска вынуждены каждые выходные стягивать спецтехнику к резиденции президента, пишет VSE42.ru. Тем временем Белоруссия уже получила первый транш российского государственного кредита в размере, эквивалентном 500 миллионов долларов, передает агентство Nation News.