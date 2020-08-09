Белорусская оппозиция раскрыла план майдана против Лукашенко

Протестующим советуют не убегать от ОМОНа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оппозиция Белоруссии готовит забастовку на государственных предприятиях 10 августа, на следующий день после выборов президента страны. Об этом заявил журналист Степан Путило в своем telegram-канале.

Оппозиционер призывает граждан выходить на площади, в скверы и парки. «А если площадь будет перекрыта, то все еще проще — направляйтесь прямо к дому чиновника (главе исполкома Белоруссии — прим. ред.)», — цитирует издание «Взгляд» Путило. Он советует не убегать от полиции, а объединяться. Протестующие будут требовать проведения новых выборов президента Белоруссии.

Выборы президента в Белоруссии проходят 9 августа. На избирательные участки явились более 65% избирателей, поэтому выборы признаны состоявшимися. В преддверии выборов по стране проходили несанкционированные акции протеста.

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