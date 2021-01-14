Челябинцам будут ставить прививки от коронавируса в ТРК

Вакцинацию от коронавируса планируется запустить в ТРК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области пункты массовой вакцинации от коронавируса будут развернуты в торгово-развлекательных комплексах. Это произойдет тогда, когда в регион поступит вакцина с более простыми условиями хранения. Об этом сообщила на брифинге 15 января первый вице-губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Мы ожидаем, что скоро будут поставляться партии вакцины, для хранения которой достаточно не -18 градусов, а хотя бы 2-8. Это позволит развернуть вакцинацию в ТРК, как это делается при гриппе», — отметила Гехт.

Как уточнил министр образования и науки региона Александр Кузнецов, прививки от коронавируса будут ставиться преподавательскому составу, который относится к группе риска, исключительно в добровольном порядке. Это — ключевое отличие от стандартных прививок, которые педагоги делать обязаны.

В начале года в челябинских ТРК были развернуты пункты тестирования на коронавирус. Темпы тестирования постоянно наращиваются, на следующей неделе планируется выйти на 200 тысяч тестов.