14 января 2021

Челябинцам будут ставить прививки от коронавируса в ТРК

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинацию от коронавируса планируется запустить в ТРК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области пункты массовой вакцинации от коронавируса будут развернуты в торгово-развлекательных комплексах. Это произойдет тогда, когда в регион поступит вакцина с более простыми условиями хранения. Об этом сообщила на брифинге 15 января первый вице-губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Мы ожидаем, что скоро будут поставляться партии вакцины, для хранения которой достаточно не -18 градусов, а хотя бы 2-8. Это позволит развернуть вакцинацию в ТРК, как это делается при гриппе», — отметила Гехт.

Как уточнил министр образования и науки региона Александр Кузнецов, прививки от коронавируса будут ставиться преподавательскому составу, который относится к группе риска, исключительно в добровольном порядке. Это — ключевое отличие от стандартных прививок, которые педагоги делать обязаны.

В начале года в челябинских ТРК были развернуты пункты тестирования на коронавирус. Темпы тестирования постоянно наращиваются, на следующей неделе планируется выйти на 200 тысяч тестов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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