Курганские власти в десять раз увеличат расходы на госдолг

Курганская область за обслуживание госдолга заплатит 489 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обслуживание государственного долга и покрытие дефицита бюджета Курганской области в текущем году обойдутся региону в 10 раз дороже, чем в 2020-м. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на данные областного финуправления.

«В 2021 году запланированы закупки по открытию невозобновляемых кредитных линий (расходы на обслуживание госдолга) в сумме 489 216 370 рублей, что в 10,4 раза больше аналогичных закупок в 2020 году (47 049 180 рублей)», — говорится в ответе финансового ведомства. Там также добавили, что кредиты запланированы на погашение долгов Курганской области и финансирование дефицита казны региона.

В бюджете Курганской области на 2021 год утвержден объем расходов на обслуживание государственного долга в сумме 937 217 000 рублей. У кредитных организаций регион планирует взять 9,2 млрд рублей.

Расходы правительства по другим направлениям сократились в 5,4 раза. В 2020 году власти потратили 14 662 584 рублей, в 2021 году сумма составит 2 722 130 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство Курганской области запланировало потратить в 2021 году в восемь раз больше, чем в 2020-м. В итоговых показателях плана-графика говорится, что на 2020 год для осуществления закупок правительство региона направило 61,7 млн рублей. На 2021 год расходы были запланированы в объеме 491,9 млн рублей (в восемь раз больше).