Прокуратура обратилась к желающим встретить Навального во Внуково

Россияне, которые примут участие в акции в московском аэропорту Внуково в день прибытия Алексея Навального в РФ, будут привлечены к ответственности. Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефедова.
«Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — приводятся слова Нефедовой на сайте прокуратуры города. Она подчеркнула, что акция, которая запланирована на 17 января в аэропорту Внуково, не согласована. 15 россиянам, которые призывали принять участие в ней, уже вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.
Блогер Алексей Навальный, находящийся в Германии заявил, что вернется в Россию 17 января, пишет RT. Член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков и политолог Марат Баширов не исключил, что жена блогера Юлия может занять место своего мужа, если его арестуют после прибытия в Россию. Тем самым повторив судьбу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, чей муж тоже был арестован.
Подписывайтесь на URA.RU в