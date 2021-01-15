Прокуратура обратилась к желающим встретить Навального во Внуково

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Митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы. Москва, навальный алексей, триколор, флаг россии, российский флаг
Алексей Навальный намерен вернуться в Россию 17 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Россияне, которые примут участие в акции в московском аэропорту Внуково в день прибытия Алексея Навального в РФ, будут привлечены к ответственности. Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

«Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — приводятся слова Нефедовой на сайте прокуратуры города. Она подчеркнула, что акция, которая запланирована на 17 января в аэропорту Внуково, не согласована. 15 россиянам, которые призывали принять участие в ней, уже вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Блогер Алексей Навальный, находящийся в Германии заявил, что вернется в Россию 17 января, пишет RT. Член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков и политолог Марат Баширов не исключил, что жена блогера Юлия может занять место своего мужа, если его арестуют после прибытия в Россию. Тем самым повторив судьбу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, чей муж тоже был арестован.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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